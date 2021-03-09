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Вопрос возможного перехода на комбинированный формат обучения рассмотрел оперштаб Костанайской области

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Вопрос возможного перехода на комбинированный формат обучения для учащихся с 1 по 5 классы рассмотрели на заседании областного оперативного штаба.

Зауре Байменова представила статистику по количеству зараженных коронавирусной инфекцией учащихся и работников организаций образования.

«На сегодняшний день количество заболевших коронавирусной инфекцией в организациях образования области состаавляет 118 учащихся. Из них 29% обучались в дистанционном формате, 71% в режиме офлайн. В школах со штатным обучением либо в дежурных группах. Кроме того выявлено заболевших 72 сотрудника организаций образования», — сообщила руководитель управления образования Зауре Байменова.

По словам Зауре Байменовой, еженедельный мониторинг позволяет сделать вывод о стабильном снижении заражения коронавирусной инфекцией среди учащихся. Однако, мониторинг, проведенный межведомственной комиссией, выявил нарушение санитарно-эпидемиологических норм в организациях образования. Зауре Байменова пояснила, что они были не значительными, над их устранением работают. А потому к акиму обратились с просьбой рассмотреть вопрос о переходе на комбинированный формат обучения для учеников с первого по пятый класс.

«Еще третья четверть не завершена, впереди четвёртая четверть, до конца учебного года достаточно времени. Поэтому еще раз — принять все необходимые меры предосторожности соблюдения карантина. В какой форме мы будем обучаться в ближайшее время мы решим — комбинированное ли — будем согласовывать все это с центральными органами», — подчеркнул Архимед Мухамбетов.

Также аким подчеркнул, что право выбора по ношению школьной формы во время карантина по-прежнему остается за родителями.

Напомним, аким области поручил усилить работу мониторинговых групп. 

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