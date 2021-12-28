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Воспитатель, избивавшая детей, покончила жизнь самоубийством

informburo.kz

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Воспитатель, избивавшая детей в детском саду в Алматы, покончила жизнь самоубийством. Информацию подтвердили в Департаменте полиции города, передает  Tengrinews.kz.

«Департамент полиции города Алматы подтверждает, что гражданка Б. 1979 года рождения покончила жизнь самоубийством. В настоящее время Управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в полиции.

Напомним, что ролик с жестоким обращением с детьми был опубликован в соцсетях. Автор публикации заявляет, что после истязания у детей были разбиты губы и имелись многочисленные гематомы от ударов скалкой. В Департаменте полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса.

Чуть позже стали известны подробности произошедшего. Женщина работала здесь около двух лет, и за это время никаких жалоб на ее работу не было. По сообщению в репортаже канала Almaty.tv, после жалобы от родителей и просмотра видео воспитателя уволили по статье.

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