ВОЗ объявляет тревогу: во всем мире дети начали болеть гепатитом неизвестного происхождения

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Больше всего случаев в Европе. Последствия настолько тяжелые, что десяткам маленьких пациентов приходится пересаживать печень. Уже зарегистрированы летальные исходы. Почему врачам не удается установить причину заболевания?
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В Европе, США и Канаде уже официально подтверждено 228 случаев гепатита без видимой причины у детей, передает vesti.ru.
«Примерно в 10% случаев заболевшим детям потребовалась пересадка печени. Есть летальные исходы. Симптомы включают боль в животе, диарею, рвоту, желтуху», – отмечает глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Всемирная организация здравоохранения теперь тщательно собирает все похожие случаи и ведет эпидемическое расследование. Пока точно установлено, что болезнь не вызвана ни одним из известных вирусов гепатита: ни A, ни B, ни C. И не является следствием вакцинации.
«Никто из заболевших детей, ни в Британии, где больше всего этих случаев гепатита, ни в других странах, не получал вакцину от COVID-19», – отмечает сотрудник Центра заболеваний печени в Торонто Джордан Фельд.
Зато у 74 детей с гепатитом в анализах обнаружен аденовирус 41-го типа. Это давно известная и широко распространенная в популяции инфекция, которая обычно вызывает легкие кишечные симптомы. Но не исключено: вирус научился поражать и клетки печени.
Но не все так просто. Аденовирусы чрезвычайно заразны, и, если бы именно они стали причиной вспышки гепатита, заболевших детей уже было бы в разы больше. Возможно, изменился не сам вирус, а детский иммунитет, после встречи с ковидом.
«Он меняет нашу реактивность детей на любую другую инфекцию, в частности аденовирус. Четко есть исследования, что детская инфекция РС тоже тяжелее течет после перенесенного ковида», – объясняет профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина.
Западные врачи уточняют: изменить настройки иммунитета мог и сам коронавирус, и меры борьбы с ним.
«Я предполагаю, что это связано с карантинами. Дети долгое время были дома, были ограждены от привычных инфекций, с которыми мы постоянно сталкиваемся. И это могло сыграть свою роль», – предполагает педиатр-гепатолог, консультант Королевского университетского госпиталя в Лондоне Тассос Грамматикополос.
Впрочем, аденовирус может быть и случайной находкой. А настоящая причина – токсины, которые могли содержаться в детском питании, лекарствах или витаминах.
«Это может быть побочный эффект каких-нибудь фармпрепаратов, которые точно так же могут влиять на печень. И здесь нужно следить за этими детьми, посмотреть, были ли они полностью здоровы, или им все-таки назначали терапию», – считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.
В Роспотребнадзоре подчеркивают: таких случаев в нашей стране не зарегистрировано. Но врачи предупреждены и настороже.
«За последние годы в России было несколько случаев гепатитов, причину которых установить не удалось. Но это, вероятно, связано с тестами. Никакой связи с тем, что сейчас происходит в Европе, точно нет. У нас этого не наблюдается», – указывает руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Медики тем не менее призывают родителей не поддаваться панике. Такие гепатиты очень редки. Большинство детей справилось с заболеванием и без трансплантации. И все-таки ребенка с любыми кишечными симптомами стоит показать специалисту.
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