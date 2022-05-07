ВОЗ объявляет тревогу: во всем мире дети начали болеть гепатитом неизвестного происхождения

Больше всего случаев в Европе. Последствия настолько тяжелые, что десяткам маленьких пациентов приходится пересаживать печень. Уже зарегистрированы летальные исходы. Почему врачам не удается установить причину заболевания?

В Европе, США и Канаде уже официально подтверждено 228 случаев гепатита без видимой причины у детей, передает vesti.ru.

«Примерно в 10% случаев заболевшим детям потребовалась пересадка печени. Есть летальные исходы. Симптомы включают боль в животе, диарею, рвоту, желтуху», – отмечает глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения теперь тщательно собирает все похожие случаи и ведет эпидемическое расследование. Пока точно установлено, что болезнь не вызвана ни одним из известных вирусов гепатита: ни A, ни B, ни C. И не является следствием вакцинации.

«Никто из заболевших детей, ни в Британии, где больше всего этих случаев гепатита, ни в других странах, не получал вакцину от COVID-19», – отмечает сотрудник Центра заболеваний печени в Торонто Джордан Фельд.

Зато у 74 детей с гепатитом в анализах обнаружен аденовирус 41-го типа. Это давно известная и широко распространенная в популяции инфекция, которая обычно вызывает легкие кишечные симптомы. Но не исключено: вирус научился поражать и клетки печени.

«Вообще для аденовирусов характерны такие симптомы, как кашель, насморк, жидкий стул. Но вполне возможно, что с данным серотипом 41 произошла какая-то мутация, при которой данный серотип стал более патогенен для клеток печени, для гепатоцитов. Это одна из версий», – комментирует ситуацию доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

Но не все так просто. Аденовирусы чрезвычайно заразны, и, если бы именно они стали причиной вспышки гепатита, заболевших детей уже было бы в разы больше. Возможно, изменился не сам вирус, а детский иммунитет, после встречи с ковидом.

«Он меняет нашу реактивность детей на любую другую инфекцию, в частности аденовирус. Четко есть исследования, что детская инфекция РС тоже тяжелее течет после перенесенного ковида», – объясняет профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина.

Западные врачи уточняют: изменить настройки иммунитета мог и сам коронавирус, и меры борьбы с ним.

«Я предполагаю, что это связано с карантинами. Дети долгое время были дома, были ограждены от привычных инфекций, с которыми мы постоянно сталкиваемся. И это могло сыграть свою роль», – предполагает педиатр-гепатолог, консультант Королевского университетского госпиталя в Лондоне Тассос Грамматикополос.

Впрочем, аденовирус может быть и случайной находкой. А настоящая причина – токсины, которые могли содержаться в детском питании, лекарствах или витаминах.

«Это может быть побочный эффект каких-нибудь фармпрепаратов, которые точно так же могут влиять на печень. И здесь нужно следить за этими детьми, посмотреть, были ли они полностью здоровы, или им все-таки назначали терапию», – считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

В Роспотребнадзоре подчеркивают: таких случаев в нашей стране не зарегистрировано. Но врачи предупреждены и настороже.

«За последние годы в России было несколько случаев гепатитов, причину которых установить не удалось. Но это, вероятно, связано с тестами. Никакой связи с тем, что сейчас происходит в Европе, точно нет. У нас этого не наблюдается», – указывает руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Медики тем не менее призывают родителей не поддаваться панике. Такие гепатиты очень редки. Большинство детей справилось с заболеванием и без трансплантации. И все-таки ребенка с любыми кишечными симптомами стоит показать специалисту.

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