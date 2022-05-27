ВОЗ призвала страны усилить эпиднадзор за оспой обезьян

Всемирная организации здравоохранения призвала страны мира усилить эпиднадзор за случаями заболевания оспой обезьян, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что случаи заболевания уже были обнаружены в более чем 20 неэндемичных странах, добавив, что организация ожидает, что цифры будут расти.

«Мы ожидаем, что будет выявлено больше случаев заболевания. Мы просим страны усилить эпиднадзор. Это будет трудно, но это сдерживаемая ситуация в неэндемичных странах», — сказала она.

Оспа обезьян является эндемичной в африканских странах Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и Нигерия. Уже около 200 подтвержденных и более 100 подозреваемых случаев оспы обезьян были обнаружены за пределами этих стран.

Считается, что уровень смертности от этого штамма, циркулирующего во всем мире, составляет около 1 процента.

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