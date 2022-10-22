Возбуждено два уголовных дела по факту смерти двух 6-летних братьев полицией Костанайской области

По факту внезапной смерти двух 6-летних братьев полицией Костанайской области начато досудебное расследование.

Напомним, двоих братьев-близнецов в больницу Рудного доставили вечером 12 октября. 6-летние дети жаловались на слабость в ногах, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Им провели инфузионную терапию, их состояние улучшилось до удовлетворительного, они начали играть, и, утром следующего дня их выписали по настоянию мамы.

Но, спустя 12 часов, женщина обнаружила сыновей без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала их биологическую смерть. Выяснением её причины занимаются эксперты. Назначена и токсикологическая экспертиза, рассматривается и версия отравления ядовитыми веществами. Её результат скоро должны быть готовы.

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И, как сообщили в костанайском департаменте полиции, по факту гибели детей в Рудном начато расследование. Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса: «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», и «Ненадлежащее выполнение профобязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

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