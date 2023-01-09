Воздержитесь от поездок! ДЧС обратились к жителям Костанайской области

В связи со сложившимися погодными условиями в Костанайской области предупреждение распространили сотрудники ЧС.

10 января по Костанайской области ожидается сильный мороз -40ᵒ С.

«Не рекомендуется находиться долгое время на улицах и остановках. Воздержитесь от дальних поездок», — говорится в сообщении.

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