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Воздержитесь от поездок! ДЧС обратились к жителям Костанайской области

Фото из открытых источник

В связи со сложившимися погодными  условиями в Костанайской области предупреждение распространили сотрудники ЧС. 

10 января по Костанайской области ожидается сильный мороз -40ᵒ С.

«Не рекомендуется находиться долгое время на улицах и остановках. Воздержитесь от дальних поездок», — говорится в сообщении.

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