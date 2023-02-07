Возможно, были люди, которым машина не нужна — ФРП о льготных автокредитах

Заместителя главы Фонда развития промышленности (ФРП) Рината Гаппарова спросили, ожидается ли дополнительное финансирования программы льготного автокредитования в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

По словам Гаппарова, решение о необходимости дополнительного финансирования программы будет вынесено после того, когда будет видно, сколько казахстанцев стали участниками программы в феврале.

«Сейчас я не могу сказать, потому что я не член правительства. Поэтому я на этот вопрос не смогу ответить. Как фонд мы не можем ставить задачу перед правительством. Мы готовим справку, по этой справке видно количество желающих получить программу. Справка будет представлена в правительство, где мы напишем общую потребность казахстанцев в деньгах на программу.

Нужно посмотреть статистику, сколько в феврале «зайдет». Потому что, я так предполагаю, что из 125 тысяч были люди, которые просто решили попробовать и реально, возможно, машина не нужна», — пояснил Ринат Гаппаров в кулуарах заседания Правительства.

Напомним, заявки на льготные автокредиты подавались через платформу autonesie.kz 6 февраля. Заполнив заявление даже менее чем за минуту, многие казахстанцы не смогли попасть в пул 761 участника программы.

Что говорят казахстанцы, успевшие подать заявки на льготные автокредиты