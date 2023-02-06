Что говорят казахстанцы, успевшие подать заявки на льготные автокредиты

Казахстанцы, успевшие подать заявки на льготное автокредитование, рассказали, как подавали заявки, передает Tengrinews.kz.

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30-летний Арсен из Астаны приобрел автомобиль Kia Picanto для супруги. Он рассказал, что подавал заявки от супруги и от себя. В 10:02 ему пришило уведомление о том, что его заявка принята.

«Об этой программе мы уже с прошлой недели слышали, обсуждали со всеми родственниками в субботу. Шутили, что должно произойти какое-то чудо, чтобы добиться этого. Я с 9:30 на работе пытался зайти на сайт, он работал, но функция подачи была недоступна. В 10:00 программа открылась, сначала выходила ошибка. Только с четвертой попытки подписалось от супруги. Обновил сайт, появилось, что по ИИН супруги есть активная заявка в ТОО «СарыаркаАвтоПром». Я не поверил, думал, опять какой-то глюк, позвонил в автосалон. Менеджеры мне перезвонили и подтвердили заявку. Сказали, что стою в очереди, могу приехать, есть автомобиль в наличии», — поделился мужчина.

В автосалоне он получил талон на оплату, в течение 10 минут банк одобрил кредит.

Другой житель Астаны приобрел автомобиль Kia Ceed.