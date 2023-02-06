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Все заявки на льготные автокредиты подали за 18 секунд — ФРП

Фото из открытых источников

В Фонде развития промышленности (ФРП) заявили, что 761 заявку на льготное автокредитование зарегистрировали за 18 секунд, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«761 казахстанец зарегистрировал свои заявкив первые 18 секунд с начала работы платформы в 10:00. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек», — заявили в ФРП.

Отмечается, что после достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция «Подать заявку» стала неактивной.

«В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок», — добавили в фонде.

В ФРП добавляют, что следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее — на ежемесячной основе.

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