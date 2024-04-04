Возможно превышение опасной отметки. О резком подъёме воды предупредили в ДЧС Костанайской области

ДЧС Костанайской области предупреждает, что на гидрологическом посту р. Тогузак – ст. Тогузак Карабалыкского района уровень воды на 8:00 ч. составил 648 см., подъем уровня воды за сутки составляет +267 см., опасный уровень 750 см.

«Резкий подъем уровня воды идет за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья», — говорится в сообщении ДЧС.

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На гидрологическом посту р. Кундызды – с. Новоселовка Карасуского района уровень воды на 08:00 ч. составил 818 см., подъем уровня воды за сутки составляет +130 см., опасный уровень 900 см. Резкий подъем уровня воды идет за счет боковой приточности талых вод.

На гидрологическом посту р. Шортанды – г. Житикара Житикаринского района уровень воды на 08:00 ч. составил 805 см., на 10:30 ч. составил 925 см., подъем уровня воды за сутки составляет +120 см., опасный уровень 1015 см. Резкий подъем уровня воды идет за счет боковой приточности талых вод.

«Ожидается дальнейшее повышение уровней воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в поселках, и находящихся ниже по течению реки, а так же, находящихся в пойменных участках реки.», — говорится в сообщении областного ведомства.

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