Заморозки? Какой будет погода в августе, рассказали костанайские синоптики

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Синоптики костанайского филиала «Казгидромет» рассказали о погоде в Костанайской области в августе.
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Далеко убирать летние вещи не стоит, тепло вернется, увееряют синоптики.
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«По консультативному прогнозу на август. Он ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса. А осадков — ниже нормы. В среднем по области температура будет в пределах 25-30. Я по Костанаю в основном говорю. Наиболее жаркая погода до 35 градусов будет в конце первой декады, начало второй»,- отмечает начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП Казгидромет Антонина Шибаршина.
Осадки, кратковременные дожди и грозы ожидаются на протяжении всего месяца. В конце августа прогнозируется понижение температуры и даже возможны заморозки.
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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