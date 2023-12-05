Возможный запрет сериала «Слово пацана» обсуждают в Казахстане

Нужно ли запретить в Казахстане нашумевший российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»? На этот вопрос ответили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра науки, данный вопрос сейчас изучается.

«Как вы знаете, действительно сейчас очень много информации вокруг этого сериала. Несколько заявлений было и в самой Российской Федерации сделано. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов, также из Министерства информации. Вопрос изучается. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты. Но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим», — заявил министр науки и высшего образования.

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Ответ его коллеги из Министерства просвещения Гани Бейсембаева.

«Министерство просвещения и я лично против всякого рода насилия. Должна быть нулевая терпимость. Касаемо данного вопроса: идет определенное изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель рассматривает этот вопрос у себя. Никакое насилие в школе или же такие произведения не должны иметь место в нашей стране. Мой коллега правильно сказал: здесь нужно изучение экспертами, чтобы принять правильное решение», — сказал министр.

Вместе с тем, как сказали министры, они сериал не смотрели.