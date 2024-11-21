Агентство РК по финансовому мониторингу сообщает об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники обзванивают казахстанцев, выдавая себя за представителей ведомства.

«Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников якобы для сохранения средств на счетах граждан.

Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ.

Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников», — сообщает пресс-служба АФМ РК.

Кроме того, мошенники создают фейковые страницы в соцсетях от имени Агентства по финансовому мониторингу.

«Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денежных средств, вложенных в мошеннические проекты.

Открыв страницу, предлагается внести личные данные, в том числе номер телефона, а также сумму потерянных средств.

Затем перезванивают агенты с разных номеров, в том числе зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивая сведения по банковским счетам.

Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров.

Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников», — предупреждают в пресс-службе АФМ РК.

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