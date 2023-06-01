Впервые последний звонок в школах прозвенел 1 июня

Сегодня в девять утра во всех школах Костаная начались торжественные линейки. Так рано их начали из-за установившейся в регионе жаркой погодой. И если для одних школьников этот день знаменует лишь окончание учебного года, то для другие сегодня прощаются со школой.

По данным управления образования, 4000 выпускников Костанайской области вступают во взрослую жизнь. 121 выпускник претендует на получение знака «Алтын белгі», 251-на аттестат с отличием.

Выпускник Асылхан Мендыгалиев говорит, день одновременно радостный и грустный.

«11 лет от звонка до звонка. Школа мне понравилась. Все учителя хорошие, компетентные. Все получалось в этой школе, все успехи, все победы, все именно здесь», — говорит выпускник школы №8 Костаная Асылхан Мендыгалиев.

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Концертная программа, трогательные поздравления от первоклашек придавали особую лирическую нотку празднику, который в этом году впервые состоялся не 25-го мая, а первого июня. Для педагога Виктории Довгодько сегодняшний день необычен не только этим. Ее первые, как классного руководителя ученики, сегодня покидают стены школы.

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«Радость за них, за детей, еще впереди конечно экзамены, ЕНТ, выпускной вечер. Прощаться не хочется, ну что поделать. Их впереди ждут новые возможности, поэтому этот день это счастливый для нас, как для учителей, так и для детей. Что они отправляются в новую жизнь», — поделилась учитель школы 8 Костаная Виктория Довгодько.

Последний звонок сегодня прозвучал для более чем тысячи выпускников в Костанае. А учебный год вместе с ним завершился для тридцати трех тысяч учеников областного центра.

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