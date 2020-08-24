Впервые в Костанае зарегистрировано переоборудованное авто из Армении

Впервые в Костанае зарегистрировали автомашину, в которой рулевое управление переустановили справа на левую сторону

В СпецЦоне Костанайской области сегодня зарегистрированы первые праворульные автомобили, у которых переоборудованы рулевые механизмы. Автомашины пригнаны из республики Армения.

По словам начальника управления Административной полиции ДП Костанайской области полковника Андрея Григоревского, два владельца автомашин «Тойота альфард» обратились с заявлением в полицию для постановки на временный учет. После регистрации заявления, водители транспортных средств получили протоколы проверки безопасности конструкции транспортного средства в Испытательном центре костанайского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации.

«Далее с полученными протоколами владельцы авто обратились в СпецЦОН для постановки на временный учет. В течение часа им были выданы технический паспорт и установленные государственные номера на желтом фоне. В техпаспорте, графе «особые отметки» появилась отметка, что рулевой механизм автомобиля переоборудован», — рассказал полковник А. Григоревский.

Владелец иномарки Сакен Галиев отметил, что постановка на учет автомашины не вызвала особых проблем. Сертификация обошлась мне около 20 тысяч тенге.

В полиции напомнили, что 1 сентября завершается регистрация автомашин с армянскими номерами.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.