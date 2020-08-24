Впервые в Костанае зарегистрировано переоборудованное авто из Армении

Впервые в Костанае зарегистрировали автомашину, в которой рулевое управление переустановили справа на левую сторону
В СпецЦоне Костанайской области сегодня зарегистрированы первые праворульные автомобили, у которых переоборудованы рулевые механизмы. Автомашины пригнаны из республики Армения.
По словам начальника управления Административной полиции ДП Костанайской области полковника Андрея Григоревского, два владельца автомашин «Тойота альфард» обратились с заявлением в полицию для постановки на временный учет. После регистрации заявления, водители транспортных средств получили протоколы проверки безопасности конструкции транспортного средства в Испытательном центре костанайского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации.
«Далее с полученными протоколами владельцы авто обратились в СпецЦОН для постановки на временный учет. В течение часа им были выданы технический паспорт и установленные государственные номера на желтом фоне. В техпаспорте, графе «особые отметки» появилась отметка, что рулевой механизм автомобиля переоборудован», — рассказал полковник А. Григоревский.
Владелец иномарки Сакен Галиев отметил, что постановка на учет автомашины не вызвала особых проблем. Сертификация обошлась мне около 20 тысяч тенге.
В полиции напомнили, что 1 сентября завершается регистрация автомашин с армянскими номерами.
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