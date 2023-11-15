Все бесплатно! В Костанае начал работу смарт-центр для школьников

На его возведение было выделено 11 млрд тенге. За год здесь не только построили само здание, но и оснастили его самым современным оборудованием для работы различных секций.

Пятнадцатилетний Никита Рахимов осваивает новую технику в секции киберспорта. Он увлекается футболом не только в живую, но и онлайн. Сейчас он изучает оборудование в смарт-центре для школьников, который сегодня официально открыл для детей свои двери.

«Это очень хорошо для нашей команды как нет никаких зависаний, пролагов, периферия тоже на высшем уровне. Кресло удобное, можно регулировать под себя, как тебе удобно. Кресло можно опустить кресло, регулировать удобно и это помогает. Опустить по своему уровню, приподнять. — А раньше как было? — Сидели ровно», — говорит Никита Рахимов.

Это здание оснащено самым современным оборудованием. Для ребят работает зал киберспорта, кабинеты инженерии, виртуальной реальности и 3D моделирования, робототехники и авиа моделирования с большим количеством современных наборов для работы, которые сейчас осваивают не только сами воспитанники, но их преподаватели.

Чего здесь только нет. И полностью оснащенный актовый зал на 300 мест, коворкинг зона с LED экраном, читальный зал с медиа-аппаратурой и удобные рекреационные зоны. Все это показали гостям, среди которых и аким Костанайской области. Кумар Аксакалов отметил, что филиалы таких центров и школ дополнительного образования обязательно должны быть и в сельской местности. Глава региона, кстати, тоже в детстве посещал кружки.

«В те годы нас всех, скажем так, всем классом направляли в музыкальную школу. Я вот в Урицкой школе, она была деревянная, проучился три года, учился на аккордеоне играть. Понятно, что когда ребенок получает какое-то дополнительное образование, это всегда хорошо. Очень важно, чтобы была такая возможность у детей. во всех районных центрах и в крупных селах были филиалы», — говорит аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Всего здесь будет работать 24 кружка по трем направлениям: научно-техническому, эколого-биологическому и эстетическому. Всего 48 групп с государственным и русским языками обучения. На сегодня уже принято более 850 заявлений от родителей.

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«Сейчас здесь ведется прием через портал Миндаль, где можно выбрать Костанайскую область, Костанай, выбрать наш дворец и ориентироваться по направлениям, выбрать группу на государственном или русском языке, удобную по смене и преподавателям. Хотелось бы отметить, что все занятия ведутся абсолютно бесплатно», — отметила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Как отметили в управлении образования, чтобы родители и дети смогли рассмотреть учебное пространство, в эту субботу в здании смарт центра пройдет день открытых дверей.

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