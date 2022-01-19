Все начальные классы в Казахстане перейдут в штатный формат обучения

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ на территории Республики Казахстан.

По итогам обсуждения МВК рекомендовано разрешить штатный формат обучения:

в дошкольных организациях — по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности;

в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 5-6 классы в международных школах);

во внешкольных организациях – индивидуальные занятия, групповые – до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями, взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек;

колледжах и ВУЗах — в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн

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Перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях будет применяться при выявлении нарушений режима карантина.

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