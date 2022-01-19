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Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

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О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  • запрет на проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей как на открытом воздухе, так и внутри помещений, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий. Разрешается проведение частных встреч с числом участвующих не более 10 человек, прошедших вакцинацию, а также поминок на объектах общественного питания, участвующих в проекте «Ashyq», с количеством посетителей до 30 человек»;
  • приостановление деятельности развлекательных учреждений (бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 1»;
  • запрещается работа выставок, ночных и игровых клубов не зависимо от участия в проекте «Ashyq». Деятельность караоке разрешена без предоставления услуг по пению и танцам»;
  • запрет работы театров, домов культуры, концертных залов, филармоний не зависимо от участия в проекте «Ashyq». Заполняемость кинотеатров, участвующих в проекте «Ashyq», не более 30%»;
  • разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума намаз». Работа объектов общественного питания, расположенных в них, допускается по типу банкетного зала только для проведения поминальных обедов при условии участия в проекте «Ashyq» и соблюдении требований ПГГСВ РК № 1. Проведение коллективных богослужений запрещается не зависимо от участия в проекте «Ashyq»;

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В Казахстане введены дополнительные ограничения 

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 20 января 2022 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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