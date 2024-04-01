«Все потери будут компенсированы». Токаев обратился к казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством, уполномоченными государственными органами и акимами регионов ряд задач, сообщает Акорда.

«Нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Для этого должны быть задействованы как резервы Правительства и акиматов, так и средства фонда «Қазақстан халқына». Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям. Необходимо оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия. Сегодня это общая задача для всех нас. В западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда «Самрук-Казына», а также компании, занимающиеся разработкой месторождений. Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры», – заявил Президент.

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Глава государства поручил Правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах.

Глава государства также подверг критике утвержденную Правительством Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. По его мнению, План действий по ее реализации носит декларативный характер, не позволяя комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков. Поручено пересмотреть положение Концепции.

– Компетентные учреждения (акиматы, МЧС, министерство водных ресурсов) не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц. Главный критерий – эффективность государственных служащих. Между государственными органами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации. Соответствующее министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям. Это его основная задача. Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные, – отметил Президент.

Он призвал в вопросе борьбы с наводнениями обратить внимание на международный опыт и тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. Правительству поручено принять оперативное решение по этому вопросу.