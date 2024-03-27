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Все расходы будут покрыты. Аким Костанайской области встретился с пострадавшими от паводка

Фотография для новости Все расходы будут покрыты. Аким Костанайской области встретился с пострадавшими от паводка

Фото пресс-службы областного акимата

Ситуация с паводками в южных регионах области находится под личным контролем акима области Кумара Аксакалова.

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Сегодня аким области в Аркалыке встретился с пострадавшими жителями и осмотрел работу по ликвидации последствий.

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Власти региона сосредоточены на решении этих проблем в самые кратчайшие сроки, и всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.

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Сформирована специальная комиссия для оценки ущерба, нанесенного жителям наводнениями, и все расходы будут покрыты.

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