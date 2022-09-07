Все сбережения сгорели вместе с домом. Где сейчас живут пострадавшие костанайцы от пожара в оружейном магазине

Трагедия в Оружейной палате в Костанае, унесшая жизни четырех сотрудников, также принесла горе тем, чьи дома расположены рядом и пострадали от пожара. Огнем оказались охвачены 8 частных жилых построек. Корреспондент alau.kz сегодня встретился с хозяином одного из домов.

Дом Каната Серикбол сегодня выглядит так. Все в саже и завалах. Дом пострадал от пожара 3 сентября, огонь перекинулся с горящего здания оружейного магазина. Мужчина здесь жил со своими родителями, женой и тремя детьми. На момент пожара тут были дети с няней. Они сразу же вышли из дома. Сам Канат находился на работе. Ему позвонили и сообщили о том, что горит крыша. Он надеялся, что все обойдется, и пожар не будет таким масштабным. Но, на втором этаже сгорело все.

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«Когда я приехал, хотел сразу зайти домой. Но, меня не пускали. У нас все осталось в доме. Документы, деньги. Огонь начался с крыши. До нашего дома дошел в последнюю очередь. Горело очень быстро, когда начали тушить наш дом, у пожарных уже заканчивалась вода. Деньги и документы были на втором этаже. У нас с родителями были сбережения в наличке. Все сгорело»,- говорит хозяин дома № 119 по пр.Назарбаева Канат Серикбол.

Мужчина рассказывает, что в этом доме они живут с 2010 года. Строили его сами, что делать сейчас не знают. К тому же, супруга Каната сейчас беременна, в ближайшее время они ждут рождения четвёртого ребёнка.

«Мне сейчас идти некуда. Я вчера тут ночевал, на первом этаже осталась кровать целой. Жену и родителей определил по друзьям. Не знаю, что будет дальше. Очень хотелось бы помощь какую-то получить от государства. Сейчас убираем мусор, первый этаж не так сильно пострадал. Самое главное, что все мы здоровы. В оружейной палате сразу четыре человека погибли, приношу свои соболезнования их семьям»,- говорит Канат Серикбол.

По словам мужчины, пока никто из акимата или других служб с ними не связывался. Сегодня приходили оценщики, но ничего конкретного не сказали. Сейчас Канат вместе с родственниками разгребает завалы. Первый этаж дома пострадал меньше. Некоторая мебель уцелела. Во дворе есть гараж, но до него огонь не добрался.

«Приближается зима. Тут жили мои дедушка с бабушкой, дядя. Пожар уничтожил второй этаж полностью. Сейчас вот разбираем все, мусора много. Мы просим о помощи. Самим тяжело будет. Понимаем, что пострадали не мы одни. Очень жаль, что все так произошло»,- говорит родственник пострадавших Дастан Намиялы.

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