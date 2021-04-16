После паводка все жильцы вернулись в свои дома в селе Карасуского района — ДЧС

В круглосуточном режиме, силами и средствами ДЧС, местных исполнительных органов в селе Карамырза Карасуского района производились работы по откачке талых вод из жилых домов.
Из 39 подтопленных домов, вода была полностью откачена.
К настоящему времени, все жильцы вернулись в свои дома, на территории селе Карамырза подтопленных домов нет.
Всего было задействовано сил и средств 7 ед. техники, 32 чел. личного состава и 8 мотопомп.
В целом, по области, продолжаются круглосуточные дежурства на паводкоопасных участках. Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям находятся в состоянии повышенной готовности.
Напомним, в результате интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод, река Тюнтюгур вышла из берегов. В селе Карамырза Карасускогорайона произошло подтопление 39 жилых дома, уровень воды в которых, поднялся до 30 см. Жертв и пострадавших нет.
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