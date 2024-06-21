Всего за десять дней в Костанайской области на водоемах погибло девять человек

Всего за десять дней в Костанайской области на водоемах погибло 9 человек. Все они купались в необорудованных для этого местах. Так, например, 10 июня молодой человек 2003 года рождения, утонул во время купания в запрещенном месте на реке Торгай в городе Аркалык. А 14 июня в Федоровском районе погибли две девочки 9 и 10 лет. Они также купались в необорудованном месте.

В ДЧС отмечают, статистика пугающая. Но, избежать этого можно было бы, если бы в области было больше спасателей. Сейчас их катастрофически не хватает.

«Я считаю, что если бы молодые люди пришли бы к нам и стали бы спасателями — дружинниками. Мы всегда рады. Мы научим плавать,, и также оказание доврачебной помощи. Мы можем все это организовать на базе ДЧС», — отметил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Жанибек Каримбаев.

Жанибек Каримбаев отметил, что на каждом официально разрешенном пляже, их в области сегодня 26, должны быть спасатели. В этом году ЧС-ники обучили только 20 человек. Чтобы стать таким спасателем, молодой человек должен быть физически крепким, должно быть желание и медицинское подтверждение того, что он здоров. Обучение проводится на бесплатной основе. Но, желающих пока не много. В Костанае в этом году планировали из необорудованных мест для купания, где чаще всего происходят трагические случаи, сделать оборудованные. Но, до конца этот вопрос так и не довели.

«Открывать может только местный исполнительный орган. Если есть такая возможность, местный исполнительный орган, если выделят определенные средства. Потому, что взять и открыть стихийный пляж, и запускать людей мы не имеем право. Потому, что мы должны предупреждать и не допускать чрезвычайные ситуации»,- Жанибек Каримбаев.

((ЗА КАДРОМ))

Всего в Костанайской области есть девять тысяч водоемов. Жанибек Каримабев отметил, что прежде, чем открыть место для купания, нужно письменно обратиться в ДЧС, после этого водолазы будут обследовать дно. По их заключению ЧС-ники дают разрешение.

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