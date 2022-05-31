Вскрыли терминал. В Костанайской области полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег

Алтынсаринские полицейские в течение суток задержали подозреваемых в краже крупной суммы денег из сельского магазина.

В полицию обратился житель села Большая Чураковка и рассказал, что в ночь на 29 мая из продуктового магазина похищены денежные средства и товар. Ущерб составил более двух миллионов тенге.

На месте происшествия полицейские установили, что выставлено окно и отогнуты решетки, внутри помещения взломан терминал. Из кассы воры похитили 300 тысяч тенге, из терминала более 1,6 миллиона, а также блоки сигарет.

Для раскрытия преступления в отделе полиции были созданы две оперативно-следственные группы и ориентированы наряды ближайших районов и города Костанай.

Одну из групп возглавил заместитель начальника отдела полиции Алтынсаринского района Нарат Султанов, а также в нее вошли оперуполномоченный Жанибек Рахметов и участковый Талгат Байкенов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в течение суток задержали двух подозреваемых в возрасте 24 и 20 лет, жителей города Тобыл.

Установлено, что в ту ночь воры после совершения кражи на попутном транспорте добрались до областного центра. Полицейские задержали их на съемной квартире. На похищенные деньги подозреваемые успели купить себе дорогие телефоны и одежду.

Начато досудебное расследование.

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