Вспышка гепатита у детей: случаи заболевания выявили уже в 33 странах мира

В 33 странах у 650 детей выявили острый гепатит неизвестной этиологии, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«Этиология этого тяжёлого острого гепатита остаётся неизвестной и находится в стадии изучения. В большей части случаев развивается острая печёночная недостаточность. ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный», – говорится в сообщении организации.

По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сообщения о 650 вероятных случаях заражения, ещё 99 случаев находятся на подтверждении, передает informburo.kz

Большинство случаев зарегистрированы в Великобритании (222 случая) и США (216 случаев)

Инфекция также выявлена в Аргентине, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Кипре, Дании, Франции, Греции, Индонезии, Ирландии, Израиле, Италии, Японии, Мальдивах, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Палестинской автономии, Панаме, Польше, Португалии, Южной Корее, Румынии, Сербии, Сингапуре, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Сообщается, что из 650 случаев 38 (6%) детей нуждались в трансплантации, умерли девять (1%) детей. Три четверти случаев заражения – дети младше 5 лет.

В ВОЗ считают, что большинство зарегистрированных случаев не связаны между собой, сейчас проводят эпидемиологические расследования для выявления общих контактов, факторов риска или связей между случаями.

Лабораторное тестирование исключило вирусы гепатита А, Е у заболевших детей. В ряде случаев были обнаружены SARS-CoV-2 и/или аденовирус, хотя отмечается, что данные, представленные ВОЗ, являются неполными.

В конце апреля ВОЗ сообщила о вспышке гепатита неизвестного происхождения среди детей в 12 странах. В организации указали, что ни у одного из заболевших не определили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D. Заболевали дети возрастом от одного месяца до 16 лет.

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