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Вводится ограничение на республиканских автодорогах Костанайской области

qazweek.kz

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Сообщение об ограничении распространила пресс-служба Костанайского областного филиала ТОО «Казахавтодор».

На территории Костанайской области на автодорогах Республиканского значения вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось 8 тонн с 11.00 до 21.00 часов при температуре воздуха выше 25 градусов С.

По информации пресс-служба Костанайского областного филиала ТОО «Казахавтодор», ограничение вводится с 1 июня по 15 августа.

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