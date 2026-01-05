Аким Костанай Марат Жундубаев жёстко раскритиковал работу подрядной организации Таза жол после первого снегопада, прошедшего 29–30 декабря прошлого года.

«Компании оказались не готовы»

По словам акима, именно первый серьёзный снегопад показал, что отдельные подрядчики оказались не готовы к выполнению своих обязательств. Особое внимание он уделил ситуации в центре города, где объём работ традиционно выше.

«Который год я об этом говорю. У вас центр города, большие объёмы. Техники у компании много, вы её покупаете, приобретаете — мы это видим. Но организация труда не выдерживает никакой критики. У вас просто нет организации», — заявил Жундубаев.

Коллапс в разгар снегопада

Аким отметил, что 29 декабря все подрядчики начали работу с 8 утра, однако уже к этому времени, по его словам, у отдельных компаний «энергия закончилась»: техника и люди перестали работать именно тогда, когда снегопад усилился.

«Снег пошёл как раз в это время. И что получилось в центре? Коллапс. Другие компании ставили вторые смены, привлекали дополнительную технику, а у вас был полный провал», — подчеркнул глава города.

Читайте также: Костанай в снегу: названы причины несвоевременного выхода спецтехники

Отсутствие второй смены

Особое возмущение акима вызвало отсутствие второй смены у подрядчика. Несмотря на наличие техники, компании не хватило людей для продолжения работ.

«Какие-то два-три трактора гоняли туда-сюда, кричали, ругались до шести–восьми вечера и всё равно не могли организовать уборку. Причина простая — не было второй смены. Техника есть, людей нет. Вы буквально сдулись 30-го числа», — заявил Жундубаев.

Экстренные совещания без результата

По словам акима, из-за сложившейся ситуации в акимате были вынуждены проводить экстренные совещания, однако в условиях отсутствия кадровых ресурсов это не дало эффекта.

«А какой смысл в совещаниях, если людей нет?» — резюмировал глава города.

В акимате подчеркнули, что выводы по работе подрядных организаций будут сделаны, а требования к зимнему содержанию города остаются жёсткими.

