По факту выезда на полосу встречного движения полицией возбуждено административное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Ранее мы публиковали видео с регистратора, которое прислал наш читатель. В полиции отреагировали на публикацию.

«По предварительным сведениям 17 июня около 8.30 часов в направлении с города Тобыл в сторону города Костанай по большому мосту 24 летний водитель автомашины “Toyota RAV4” выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Полицией возбуждено производство по ст. 596ч.3 «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом» КоАП РК. Ему грозит лишение водительских прав на 6 месяцев. Суд примет решение», — сообщили в ДП.