В ответ на многочисленные обращения граждан о задержках в прибытии скорой помощи Министерство здравоохранения РК провело анализ и предложило решения для улучшения ситуации. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Результаты анализа показали, что более 50% вызовов относятся к четвертой категории срочности, что подразумевает обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся под наблюдением организаций первичной медико-санитарной помощи, включая поликлиники.

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«В этой связи Министерство разработало проект изменений в Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи и Правила оказания скорой медицинской помощи. Отмечаем, что изменения не предполагают отмены обслуживания на дому, как было неверно интерпретировано некоторыми СМИ, а напротив, направлены на улучшение доступности и качества медицинских услуг», — говорится в сообщении Минздрава.

Пункты, касающиеся регистрации вызовов врача на дом и организации стационаров на дому, перенесены в другой раздел проекта для улучшения структуры документа, однако они остаются в силе. Медицинские работники первичной медико-санитарной помощи продолжат оказывать помощь на дому в рамках предыдущего стандарта.

Министерство здравоохранения продолжит работу по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, чтобы повысить качество услуг и удовлетворенность граждан.

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