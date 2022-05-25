Выявлены нарушения при перевозке школьников в Костанайской области

Прокуратурой области выявлены нарушения законности в обеспечении безопасности при перевозке учащихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах области.

К примеру, в Карасуском, Карабалыкском, Сарыкольском и Мендыкаринском районах на работу приняты водители школьных автобусов без соответствующей категории и стажа работы, всего установлено 4 факта.

В двух школах Алтынсаринского и Амангельдинского районов не проводился ежегодный обязательный технический осмотр автобусов.

Практически во всех районах области не проводились обязательные медицинские осмотры и инструктажи водителей автобусов.

В автобусах школ Алтынсаринского, Карасуского и Наурзумского районов не соблюдены минимальные требования к техническому состоянию автобусов — отсутствовали проблесковые маячки.

Наряду с этим, в Амангельдинском, Карабалыкском, Карасуском, Мендыкаринском районах и в г.Аркалык установлены нарушения требований в части обеспечения безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к организациям образования.

В частности, в городе Аркалык на близлежащих территориях 21 объекта образования не установлены первостепенные знаки «Внимание, дети!» и «Ограничение максимальной скорости».

Все нарушения законности по акту надзора устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо, уполномоченными органами организован мониторинг и контроль за транспортными средствами, осуществляющих перевозку учащихся.

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