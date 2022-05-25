Выявлены нарушения при перевозке школьников в Костанайской области

Фото из открытых источников
Прокуратурой области выявлены нарушения законности в обеспечении безопасности при перевозке учащихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах области.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
К примеру, в Карасуском, Карабалыкском, Сарыкольском и Мендыкаринском районах на работу приняты водители школьных автобусов без соответствующей категории и стажа работы, всего установлено 4 факта.
В двух школах Алтынсаринского и Амангельдинского районов не проводился ежегодный обязательный технический осмотр автобусов.
Практически во всех районах области не проводились обязательные медицинские осмотры и инструктажи водителей автобусов.
В автобусах школ Алтынсаринского, Карасуского и Наурзумского районов не соблюдены минимальные требования к техническому состоянию автобусов — отсутствовали проблесковые маячки.
Наряду с этим, в Амангельдинском, Карабалыкском, Карасуском, Мендыкаринском районах и в г.Аркалык установлены нарушения требований в части обеспечения безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к организациям образования.
В частности, в городе Аркалык на близлежащих территориях 21 объекта образования не установлены первостепенные знаки «Внимание, дети!» и «Ограничение максимальной скорости».
Все нарушения законности по акту надзора устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо, уполномоченными органами организован мониторинг и контроль за транспортными средствами, осуществляющих перевозку учащихся.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: