Выплаты начались. Сколько получили семьи, пострадавшие от паводка в Костанайской области

В регионе продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации последствий паводка под председательством акима Кумара Аксакалова. Проводится весь комплекс противопаводковых мер.

Помимо этого, начала свою работу комиссия по оценке ущерба от паводков на территории 3 районов Костанайской области, это –Амангельдинский, Джангельдинский районы и г. Аркалык.

Акимом региона даны четкие поручения по оперативному оказанию помощи, привлечению всех возможных ресурсов.

«Даже если вода зашла в дом на полчаса, эти семьи уже пострадали. Никто не должен остаться без помощи государства», — отметил Кумар Аксакалов.

Уже с 29 марта, буквально, на следующий день после объявления режима ЧС, в Костанайской области начались первые выплаты пострадавшим от паводка.

183 человека получили выплаты по 100 тысяч тенге на каждого члена семьи. Ориентировочно на одну семью выходит в среднем 500-600 тысяч тенге. Всего же выплачено более 18 миллионов тенге.

Эти выплаты предназначены для удовлетворения первостепенных потребностей, таких как съём жилья, приобретение продуктов питания, одежды и т.д.

Помимо первоочередных выплат предусмотрена адресная социальная помощь, а также средства на восстановление движимого, недвижимого имущества и скота.

По словам руководителя управления финансов Алмы Жусуповой для получения соответствующей помощи следует обратиться в комиссию по оценке ущерба. «Необходимо заполнить заявление, указать состав семьи и предоставить удостоверение личности, а также карточный счет для начисления средств» — подытожила Алма Аутеновна.

Также привлекается спонсорская помощь в рамках социальной ответственности бизнеса. Никто не остаётся равнодушным

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