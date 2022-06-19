Выпускник на последнем звонке раскритиковал учителей: «Пахнут алкоголем и курят»

В одной из школ выпускник на последнем звонке раскритиковал качество образования в учебном заведении, отметив неподобающее поведение преподавателей, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Это произошло в Кыргызстане.

«Я на самом деле от всей души уважаю всех учителей. В жизни они хорошие. Я их хорошо знаю. Друг скажет в лицо, а враг похвалит. Я решил сегодня сказать в лицо. Если скажу по-другому, мои слова не дойдут. На самом деле система этой школы не нравится изначально. Учился только потому, что не было других вариантов. У нас в школе изучают английский язык. Но результат 0 или 1 процент. Учителю по физкультуре должно быть стыдно, что от него пахнет алкоголем. Учителя, которые курят на перемене, у вас нет морального права запрещать ученикам курить», — сказал выпускник.

Он отметил, что за все время учебы не менялась методика преподавания. «Десять лет назад вы использовали кнопочный телефон. Сейчас у вас смартфоны, можно найти информацию. А теперь сравните с образованием 10-летней давности. Нет никаких изменений. Уважаемые учителя, примите мои слова правильно. До этого никто не говорил вам такого. Они боялись это сказать», — заключил молодой человек.

Позже, отмечает издание, школьника заставили извиниться. В Сети распространилось другое видео с молодым парнем, где он просит воспринимать его слова об учителях в качестве розыгрыша. «Видео про школу было пранком. Воспринимайте его как пранк», — сказал школьник.

За юношу тем временем заступилась депутат парламента Кыргызстана Аида Исатбек кызы. Она в своем аккаунте в Facebook написала, что ему, видимо, «заткнули рот».

«Единственный школьник, который смог сказать правду о прогнившей системе, о качестве получаемого образования, о качественном составе педагогов, сегодня замолчал. Ему, мягко говоря, «заткнули рот». Заставили молчать! Но правда, которая уже вышла из уст юноши, не даст спокойно спать никому.

В его словах нет пранка! Если мы хотим реформы, изменений, она должна начинаться с нас — взрослых людей… Сегодня, «закрыв рот» одному школьнику, вы выпустили джинна из бутылки.

Не потому ли все представители власти и те, кто имеет возможность, отправляют своих отпрысков в частные учебные заведения и зарубежные школы?» — задалась вопросом депутат.

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