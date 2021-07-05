Выросло число заболевших COVID-19 в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
4 июля в Костанайской области зарегистрировано 54 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,31%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 24, г.Рудный — 12, г.Аркалык – 4, по 3 случая в Амангельдинском, Алтынсаринском, Костанайском районах, по 2 случая в Денисовском, Карабалыкском районах и 1 случай в Аулиекольском районе.
43 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
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Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 04 июля 2021г. зарегистрировано 17046 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16294 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области