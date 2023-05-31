Вызывать скорую жители Костанайской области стали чаще

В среднем в сутки за скорой помощью к медикам региона обращается более семисот человек.

Но в последние несколько дней, когда столбики термометра приближаются к сорока градусам, вызовов стало больше. За сутки это уже 880 обращений. Как правило, в жару больше страдают пациенты с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.

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Помимо проблем с давлением и сосудами, в такую жару запросто можно стать и жертвой теплового удара. Высокая температура, повышенное давление, спутанное сознание, как результат длительного пребывания на солнце, должны стать причиной обращения за помощью. Попытаться помочь человеку можно и до приезда врачей.

«В данном случае мы должны пациента перенести в прохладное помещение или если помещения нет, то в тень. Уложить пациента в горизонтальное положение, можно набок, чтобы была профилактика аспирации дыхательных путей, дальше дать ему прохладную воду и обтереть в смоченной воде тряпочкой», — говорит врач выездной бригады скорой неотложной медицинской помощи Олжас Болатов.

Но как известно, любое заболевание легче предупредить, чем лечить. В данном случае можно прислушаться к советам врачей, которые могут показаться банальными, но они действенны.

«Меры предосторожности при работе под палящим солнцем — ограничить нужно физическую нагрузку. Во-первых, соблюдать режим работы, рекомендуется с 11 часов до 4 часов дня, не находиться под палящим солнцем, носить головные уборы, чтобы прямые солнечные лучи не попадали. Носить легкую одежду», — отметил Олжас Болатов.

Также врачи рекомендуют в жаркую погоду пить больше воды. Но при этом холодные напитки и злоупотребление кондиционером или открытыми окнами, могут стать причиной простуды, что в такую жару тоже не редкость.

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