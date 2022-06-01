WhatsApp с 1 июня перестанет работать на некоторых смартфонах Android и iOS

Начиная с 1 июня мессенджер WhatsApp станет совершенно непригоден для дальнейшего использования на всех моделях смартфонов, работающих на базе операционных систем Android 4.4 KitKat и iOS 10, а вместе с тем любых еще более старых.

На всех из таких это ПО станет недоступно для дальнейшего использования, поэтому пользоваться им станет невозможно. При подключении к серверам мессенджера будет появляться сообщение с ошибкой, поэтому никак продолжить использовать сервиса не получится. По словам разработчиков, отказ от старых устаревших версий операционных систем – это вынужденная мера, позволит которая сервису и дальше активно развиваться. Кроме того, устаревшими моделями телефонов пользуется сравнительно немного людей, всего несколько десятков миллионов, тогда как общая аудитория мессенджера превышает 2,5 млрд человек.

Грядущее событие не затронет пользователей смартфонов, функционирующих под управлением операционных систем Android 5.0 Lollipop и iOS 11, а также любых более новых. Именно поэтому, чтобы не остаться без доступа к данному ПО, следует установить на свой смартфон актуальную версию ОС, а если такая недоступна по каким-либо причинам, придется выбирать между отказом от WhatsApp и, кроме того, покупкой нового мобильного устройства. Никак иначе продолжать пользоваться данным мессенджером не удастся, то есть на это все и каждый могут даже и не рассчитывать. Подобное новшество должно будет положительно отразиться на защищенности пользовательской переписки, а также оно позволит мессенджеру активнее внедрять новые возможности.

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