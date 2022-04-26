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WhatsApp удалит переписку всех пользователей

appleinsider.ru

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Как стало известно, уже с 26 апреля пользователям станет доступна для загрузки и установки новая версия мессенджера WhatsApp, в которой появится важное новшество. Теперь всем владельцам смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройству, куда можно установить это ПО, станут доступны архивные чаты.

На Android и iOS они доступны уже не первый месяц, но принцип их работы изменится, передает akket.com

В архивные чаты начнут автоматически попадать все такие чаты, в которых собеседники не общались друг с другом более шести месяцев. Архивация чатов будет происходить автоматически, но в случае необходимости архивные чаты окажется возможно просмотреть без каких-либо проблем и сложностей, в том числе восстановить их в основное меню чатов.

Новая возможность также станет доступна в версии для планшетов и компьютеров, работающих на Windows, Linux и macOS, где в настоящее время никаких архивных чатов нет вообще. За счет такой функции пользователи смогут сохранять и скрывать ненужные переписки с кем-либо, чтобы они не мешались в основном окне. При этом архивные чаты никуда не удалятся, а еще они будут храниться в резервных копиях, поэтому доступ к подобным чатам всегда можно будет получить без ограничений. В случае необходимости, архивный чат всегда можно вернуть в обычный вид, сделав это за несколько секунд. Автоматический перенос переписки в архив начнет происходить с 26 апреля, но ничего страшного в подобной процедуре нет, пускай на первый взгляд и окажется, что мессенджер удали старую историю сообщений с кем-либо.

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