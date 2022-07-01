За что штрафуют таксистов в Лисаковске?

В Лисаковске проводилось профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик».

По итогам проводимой работы в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный перевозчик», который проходил на территории города в период времени с 28 по 30 июня, сотрудниками патрульной полиции ОП города Лисаковск выявлено 8 нарушений ПДД влияющих на дорожную безопасность, среди водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. Об этом сообщается в инстаграм аккаунте отдела полиции Лисаковска.

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Так, одни из грубых нарушений это: пользование сотовым телефоном при управлении транспортным средством, нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги, а также управление транспортным средством, не прошедшим технический осмотр.

Кроме этого, выявлен факт осуществления предпринимательской деятельности, методом такси, без уведомления местных исполнительных органов, согласно статьи 463 части 1 КРКобАП.

Санкция данной статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45945 тенге).

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