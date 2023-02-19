За два дня обсуждения проект приказа о завершении учебного года 31 мая получил больше 200 негативных отзывов

Что случилось. Опубликованный на портале «Открытые НПА» проект приказа министра просвещения «Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования» вызвал широкий общественный резонанс, сообщает informburo.kz Всего за пару дней под проектом документа оставили больше 200 комментариев – казахстанцы выступают категорически против продления учебного года до 31 мая.

Контекст. В августе 2022 года прежний министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал приказ, которым продолжительность учебного года в школах продлили на две недели: в первых классах – до 35 учебных недель (ранее – 33 недели), во 2-11 (12) классах – до 36 учебных недель (ранее – 34 недели). Это повлияло на продолжительность каникул и срок завершения учёбы в школах. Приказ на стадии публичного обсуждения также вызвал негативную реакцию в обществе, но, несмотря на это, был утверждён.

В Минпросвещения отмечали, что увеличение продолжительности учебного года создаст возможность сократить количество уроков в день, выделить больше времени на изучение сложных тем, организовать образовательный процесс на принципах развивающего обучения.

Доводы родителей. В комментариях к проекту нового приказа родители требуют завершить учебный год 25 мая.

«Я против продления обучения! В мае уже стоит жара, а в июне – пекло под 40 градусов! Заканчивая учёбу в мае, у детей есть возможность быстрее сдать экзамены и полноценно отдохнуть, а у выпускников – подготовиться к вступительным экзаменам», – отметила пользователь «Открытых НПА» Елена Горбачёва.

Также родители считают, что пять дней учёбы в конце мая никак не повлияют на успеваемость школьников.

«Учебный год должен заканчиваться 25 мая. Однозначно. Нельзя нарушать право детей на отдых. Пять дней в жарких кабинетах ничего не решают для усвоения учебного материала. Себе же чиновники от образования трудовые отпуска не урезают. Лучше уберите лишние новые предметы, которые постоянно внедряются», – говорится в комментарии.

Практически все авторы отзывов сходятся во мнении, что продлевать учебный год до 31 мая бессмысленно и нецелесообразно.

За то, чтобы учебный год, как и прежде, завершался 25 мая, выступили и некоторые педагоги. В частности, в январе 2023 года управление образования Костанайской области направило в Министерство просвещения письмо с просьбой пересмотреть нормы документа, регламентирующего продление учебного года в Казахстане.

Позиция Минпросвета. 31 января первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова на брифинге СЦК сообщила, что вопрос о сокращении учебного года не рассматривается.

«Нет, этот вопрос не рассматривается. Мы в начале учебного года информировали родителей, детей о том, что в этом году учебный год длится 36 недель, поэтому учебные планы и программы, календарно-тематические планы составлены так, чтобы выполнить государственный образовательный стандарт и требования образовательных программ», – сказала она.

Она добавила, что официально последним днём учёбы станет 31 мая. Последний звонок в школах проведут 1 июня.

Почему это важно знать. Несмотря на то, что продолжительность текущего учебного года уже давно была утверждена приказом Минпросвета, родительская общественность продолжает оспаривает неоднозначное решение ведомства. Теоретически, мнение людей, которые оставляют комментарии под проектами НПА, должно учитываться при принятии окончательного варианта документа, однако в предыдущем случае (когда утверждалась продолжительность учебного года) оно никак не повлияло на итоговое содержание приказа. При этом соцопрос, проведённый летом прошлого года, показал, что более 70% казахстанцев не поддерживают продление учебного года в школах.