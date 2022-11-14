«За» или «против» перевода времени. Результаты голосования среди жителей Костанайской области

В декабре аким Костанайской области Архимед Мухамбетов встретится с населением по вопрос перевода времени.
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На протяжении нескольких лет вопрос о переводе времени на час назад то и дело «всплывает». Мы решили узнать мнение наших читателей и организовали голосование на нескольких площадках. Сегодня мы публикуем его результаты.
Встреча акима области с населением будет проведена в первой декаде декабря текущего года.
О месте и времени будет сообщено дополнительно в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «О проведении встреч акимов с населением».
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