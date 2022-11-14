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«За» или «против» перевода времени. Результаты голосования среди жителей Костанайской области

В декабре аким Костанайской области Архимед Мухамбетов встретится с населением по вопрос перевода времени. 

На протяжении нескольких лет вопрос  о переводе времени на час назад то и дело «всплывает». Мы решили узнать мнение наших читателей и организовали голосование на нескольких площадках. Сегодня мы публикуем его результаты.

Встреча акима области с населением будет проведена в первой декаде декабря текущего года.

О месте и времени будет сообщено дополнительно в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «О проведении встреч акимов с населением».

 

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