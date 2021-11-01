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За электричество казахстанцам придется платить больше

Фото из открытых источников

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Тарифы на электроэнергию поднялись по Казахстану на 6,2%, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в стране резко подскочило потребление электроэнергии: сразу более чем на 7%.

За три квартала 2021 года производство электроэнергии составило 83,6 млрд кВт·ч – на 7,7% больше, чем годом ранее.

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Всего три региона – энергоизбыточные (Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская области). Остальные регионы являются энергодефицитными, причем во многих из них потребление превосходит производство многократно, – отмечено в исследовании Ranking.kz.

Увеличение потребления зафиксировано по всем регионам страны, наибольшее – в Кызылординской (на 16,5% за год), Западно-Казахстанской (на 14,3%), Акмолинской (на 14,2%), Туркестанской (на 12,7%) и Алматинской (на 11,4%) областях.

Наибольший годовой рост потребления отмечен в Западно-Казахстанской (на 28%), Туркестанской (на 15%) и Акмолинской (на 13%) областях.

Что касается тарифов на электроэнергию для населения, по итогам тех же девяти месяцев цены в секторе поднялись в среднем по стране на 6,2% в сравнении с январем-сентябрем 2020 года.

Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2020 года, годовой рост тарифов в секторе составлял 3,2%, а в 2019 году отмечался спад цен для населения на ощутимые 6,8%.

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