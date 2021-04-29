USD 429.33
EUR 517.94
RUB 5.74
  1. Home
  2. Новости
  3. За нарушения бизнес будут исключать из Ashyq

За нарушения бизнес будут исключать из Ashyq

inbusiness.kz

За нарушение алгоритма работы бизнес будут исключать из проекта Ashyq. Об этом сообщила главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Использование приложения Ashyq не освобождает субъекты предпринимательства от соблюдения санитарных норм, однако значительно сокращает риски заражения. Подчеркну, если предприниматель не проводит регистрацию посетителей более 3-х дней, нарушает действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы он не сможет вернуться в проект раньше, чем через 2 недели. Если повторно допустит эти нарушения, то не раньше, чем через 2 месяца, — сообщила Сархат Бейсенова.

Она напомнила, что проект был запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы объектов предпринимательства.

На сегодняшний день, по информации главного санврача столицы, в Нур-Султане проект Ashyq объединил 220 субъектов предпринимательства. Из них фитнес клубы — 50, СПА-центры — 23, бассейны — 12, боулинг клубы — 3, компьютерные клубы — 32, сауны — 20, организации общественного питания — 60, кинотеатры и театры — 11.

Читайте также: Без QR-кода не впустят. Владимир Нечитайло рассказал, как в Костанайской области будет работать новое приложение

Она добавила, что каждому субъекту предпринимательства присваивается собственный QR-код. При этом субъект предпринимательства желающий участвовать в проекте должен иметь разрешительный документ на деятельность.

Далее посетители скачивают приложение и при сканировании QR-кода на входе определяется их статус.

Кроме того, каждый желающий может узнать свой статус, используя нейтральный QR-код, не имеющий привязки к какому-либо объекту, на сайте ashyq.kz. Всего предусмотрено 4 статуса для физических лиц: красный, желтый, синий и зеленый. Красный — означает соблюдение строгого режима домашней изоляции, зеленый — что ограничений в передвижении нет, — объяснила Бейсенова.

На сегодня, по ее словам, приложение интегрировано с единой лабораторно-информационной системой, что позволяет определить статус физического лица, относится ли он к категории контактных или заболевших.

Отмечу, что «красный» статус снимается по истечении 14 дней с даты положительного ПЦР анализа. «Желтый» статус переводится в «синий» по истечении 14 календарных дней домашнего карантина со дня контакта с лицом с положительным ПЦР анализом. «Зеленый» статус снимается по истечении трех дней с даты отрицательного ПЦР анализа, после переводится в статус «синий», — заключила главный санврач Нур-Султана.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Срок хранения кредитных историй казахстанцев сокращен
Следующая новость

Тариф на электричество могут повысить в Костанае