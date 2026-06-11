За отпуск и больничный: в Казахстане ужесточили правила для работодателей

В Казахстане вступили в силу новые поправки в трудовое законодательство. Одним из ключевых изменений стал запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.
Теперь, если между работодателем и работником фактически существуют трудовые отношения, необходимо заключать полноценный трудовой договор. Это позволит сохранить право сотрудника на оплачиваемый отпуск, больничный, социальные отчисления и охрану труда.
При этом договоры гражданско-правового характера полностью не отменяются.
«Договоры ГПХ не отменяются полностью. Они по-прежнему могут применяться, если речь идет о выполнении конкретной работы или услуги без признаков трудовых отношений. Однако прямо закреплено правило, что не допускается заключение с физическими лицами договора ГПХ, если имеется хотя бы один признак трудовых отношений, то есть если работник работает по установленному графику, подчиняется трудовому распорядку», — пояснила руководитель отдела департамента Комитета государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты населения по Костанайской области Дина Сеитова.
Усилена защита одиноких родителей
Еще одна поправка касается родителей, воспитывающих детей в одиночку.
Если ранее дополнительные гарантии распространялись в основном на одиноких матерей, то теперь защита предусмотрена для всех одиноких родителей независимо от пола.
Согласно новым нормам, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка до 14 лет, либо ребенка с инвалидностью до 18 лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.
По словам специалистов, изменения направлены на усиление социальной защиты семей с детьми.
Расширены полномочия инспекторов по охране труда
Поправками также закреплен статус технического инспектора по охране труда как официального представителя работников.
Такие инспекторы избираются коллективом или профсоюзом и проходят специальную подготовку по вопросам безопасности труда.
Теперь они получили право запрашивать необходимую информацию у работодателей и должностных лиц, посещать подразделения организации, участвовать в расследовании несчастных случаев и проверках условий труда, а также вносить предложения по их улучшению.
Скрининги можно будет проходить в рабочее время
Еще одно нововведение начнет действовать с 1 января следующего года.
Работодатели будут обязаны предоставлять сотрудникам время для прохождения медицинских скринингов с сохранением рабочего места и средней заработной платы.
Поликлиники будут уведомлять граждан о необходимости обследования через цифровые сервисы, а также направлять соответствующие списки работодателям.
За отказ предоставить время для прохождения скрининга предусмотрена административная ответственность.
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