За отпуск и больничный: в Казахстане ужесточили правила для работодателей





В Казахстане вступили в силу новые поправки в трудовое законодательство. Одним из ключевых изменений стал запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.

Теперь, если между работодателем и работником фактически существуют трудовые отношения, необходимо заключать полноценный трудовой договор. Это позволит сохранить право сотрудника на оплачиваемый отпуск, больничный, социальные отчисления и охрану труда.

При этом договоры гражданско-правового характера полностью не отменяются.

«Договоры ГПХ не отменяются полностью. Они по-прежнему могут применяться, если речь идет о выполнении конкретной работы или услуги без признаков трудовых отношений. Однако прямо закреплено правило, что не допускается заключение с физическими лицами договора ГПХ, если имеется хотя бы один признак трудовых отношений, то есть если работник работает по установленному графику, подчиняется трудовому распорядку», — пояснила руководитель отдела департамента Комитета государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты населения по Костанайской области Дина Сеитова.

Усилена защита одиноких родителей

Еще одна поправка касается родителей, воспитывающих детей в одиночку.

Если ранее дополнительные гарантии распространялись в основном на одиноких матерей, то теперь защита предусмотрена для всех одиноких родителей независимо от пола.

Согласно новым нормам, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка до 14 лет, либо ребенка с инвалидностью до 18 лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.

По словам специалистов, изменения направлены на усиление социальной защиты семей с детьми.

Расширены полномочия инспекторов по охране труда

Поправками также закреплен статус технического инспектора по охране труда как официального представителя работников.

Такие инспекторы избираются коллективом или профсоюзом и проходят специальную подготовку по вопросам безопасности труда.

Теперь они получили право запрашивать необходимую информацию у работодателей и должностных лиц, посещать подразделения организации, участвовать в расследовании несчастных случаев и проверках условий труда, а также вносить предложения по их улучшению.

Скрининги можно будет проходить в рабочее время

Еще одно нововведение начнет действовать с 1 января следующего года.

Работодатели будут обязаны предоставлять сотрудникам время для прохождения медицинских скринингов с сохранением рабочего места и средней заработной платы.

Поликлиники будут уведомлять граждан о необходимости обследования через цифровые сервисы, а также направлять соответствующие списки работодателям.

За отказ предоставить время для прохождения скрининга предусмотрена административная ответственность.

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