За последние 25 лет дефицит лука в Костанайской области возник впервые

По словам главы крестьянского хозяйства «Тэрра» Владимира Семейкина, за последние 25 лет дефицит лука возник впервые.

Стабфонд закупил у них этой осенью 100 тонн. Традиционно этого объема хватает, так как остальную потребность региона закрывают привозным, южным луком. В этом году, считает Владимир Семейкин, ситуация с нехваткой лука произошла из-за того, что урожай южных регионов продали в другие страны.

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«Вы мне скажите, как наш костанайский акимат может следить за производством лука на юге Казахстана и как он должен цифры контролировать, объемы производства по стране, по Казахстану и следить за перемещением этого лука за его пределы. Я считаю тут позиция правительства: «акиматы виноваты не выращивают лук», я думаю это неправильно», — говорит Владимир Семейкин.

В Костанайской области производством лука занимается лишь три хозяйства. Они покрывают нужды региона не больше чем на пять процентов. В наших климатических условиях выращивать лук не рентабельно. Трудно прогнозируется урожайность, есть проблемы и с хранением. Плюс ко всему южный лук завозится по более низкой цене. То есть в неурожайный год есть вероятность не окупить затраты на его выращивание.

Между тем, по его словам, у властей Казахстана есть возможность установить предельные цены на тот или иной товар. Но и тут бывают свои нюансы.

«Нужно устанавливать предельные цены по всему Казахстану, так как если установишь в одном регионе, оттуда исчезнет товар, уйдет в другой регион, где он не установлен, установишь по всему Казахстану – наступит дефицит. Рынок не работает под давлением, поэтому лучше работать в рамках рыночных механизмов, по которым весь мир прошел эту дорогу», — заключил Серик Жумангарин.

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