За рассылку в Whatsapp под суд попал житель Костанайской области

Костанайским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В отношении Н. был составлен протокол об административном правонарушении за то, что он в приложении «WhatsApp» распространил голосовое сообщение с ложной информацией о трещине в Каратомарском водохранилище.

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Вместе с тем, факт размещения информации в публичных сообществах для неопределенного количества пользователей онлайн-платформ в суде не подтвердился. Голосовое сообщение было направлено в группу в приложении «WhatsApp»», где участниками являлись только его близкие родственники. Доступ в эту группу других лиц не имелся.

Постановлением суда от 19 апреля 2024 года производство по делу в отношении Н. прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление не вступило в законную силу.

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