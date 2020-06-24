За три дня ЕНТ в Костанайской области из аудиторий удалены 24 школьника

Как сообщили в пресс-службе управления образования, Единое национальное тестирование стартовало 21 июня в Костанайской области, продлится до 30 июня в обычном формате с соблюдением строгих санитарных ограничительных мер.

Из 4418 выпускников 11-х классов в ЕНТ, согласно поданным заявлениям, планируют принять участие 3195, или 72,3%, выпускников.

Все 9 пунктов приема единого национального тестирования располагают необходимыми техническими средствами, оснащены приборами подавления сигналов сотовой связи и металлоискателями. Время проведения тестирования увеличено до 4 часов. Впервые участники смогут использовать калькулятор, который каждому будет предоставлен на месте.

По итогам первых трех дней в ЕНТ с 21 по 23 июня принял участие 361 выпускник средних школ города Житикары, Джангельдинского, Аулиекольского, Карасуского и Наурзумского районов. 15 школьников, написавших заявление, отказались от прохождения тестирования.

По результатам ЕНТ свыше 100 баллов набрали 44 выпускника или 12 %. Самый высокий на данный момент результату ученицы из Джангельдинского района -131 балл.Ниже порогового балла результат у 106 участников или почти 30 % школьников(29,3%).

24 школьника удалены за использование запрещенных предметов, в частности смартфонов. Они отстранены от тестирования и не смогут пересдать ЕНТ в текущем году. До 25 августа видео из каждой аудитории будет проверено специалистами, и в случае выявления подобных фактов будет аннулирован не только результат, но и полученный грант.

В связи с усилением ограничений в области 27-28 июня поясню, что единое национальное тестирование проводится в обычном режиме по действующему графику. В соответствии с постановлением Главного санитарного врача по Костанайской области в эти дни ограничен выход на улицу. Вместе с тем, жителям городов разрешен выход на работу ( учебу). Участие в ЕНТ является важной причиной и будет обеспечено всем выпускникам.

Участникам и их родителям необходимо заблаговременно продумать, на каком транспорте вы доберетесь к месту тестирования. Для участников, проживающих на расстоянии более 50 километров от пункта тестирования организован централизованный подвоз.

Напомним, антикоррупционная служба предупреждает родителей об ответственности перед ЕНТ.

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