Заболеваемость серозным менингитом выросла в четыре раза. Чем объяснить рост числа заболевших детей

В Алматы с серозным менингитом госпитализировано 157 детей, у 49 из них диагноз подтверждён лабораторно.

Медики утверждают: никакой эпидемии менингита в Алматы нет, просто «наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости серозным менингитом энтеровирусной этиологии».

Из официального сообщения департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) алматинцы узнали, что число инфицированных резко увеличилось: в городе зарегистрировано 157 случаев, что на 19,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лабораторное подтверждение получено в 49 случаях, тогда как в 2021 году – только в двух. Из этих данных ДСЭК сделал вывод, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла в 4,1 раза, передает informburo.kz

«Дело в том, что сейчас у нас сезон энтеровирусной инфекции, – пояснила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Медицинского университета Астана Динагуль Баешева. – Лето, заработали фонтаны и все ринулись купаться – очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах, бассейнах. Заразиться можно через воду, продукты питания, грязные руки. Появление энтеровирусной инфекции всегда говорит о санитарном неблагополучии. Энтеровирусная инфекция может протекать как ангина, сыпь, полиомиелит, а может как серозный менингит. Существует несколько форм этого заболевания».

По информации, опубликованной ДСЭК Алматы, чаще всего заболевание начинается с лёгких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и судороги.

«Врачи смотрят на сочетание этих симптомов, – отметила доктор Баешева, – часто бывает и горло болит, и живот, ещё сыпь на руках и на ногах. Для этой инфекции характерно двухволновое течение – то есть больной температурит, потом идёт снижение, а потом снова появляется температура».

При первых подозрительных симптомах рекомендуется срочно обратиться к врачу – энтеровирусная инфекция может быть серозным менингитом.

«Чаще всего болеют дети старше двух лет, – подчеркнула Динагуль Баешева. – Я часто вижу, как маленькие дети ловят ртом брызги фонтанов, а вечерами в этих фонтанах люди без определенного места жительства моют свои сумки и ноги – вот так и идет распространение инфекции «.

Впрочем, серозный менингит, как считают медики, не самый страшный.

«Серозный менингит не надо путать с менингококцемией, которая была в 2018 году. Разница между ними в том, что менингококцемия – очень опасное заболевание и протекает остро – утром человек может быть здоровым, а вечером его может не стать, как было в 2018-м году, – говорит внештатный эпидемиолог города при управлении общественного здравоохранения Алматы Эльвира Ибрагимова. – Серозный менингит в Казахстане каждый год регистрируется и там клиника совершенно другая – нет острого течения, хотя исход может быть разным».

По словам медиков, в 2020 и 2021 годах во время пандемии регистрация всех детских инфекций была снижена по причине того, что все дети находились дома. Но если сравнивать количество случаев серозного менингита с 2019 годом, то заболеваемость примерно на одном уровне.

В любом случае с мерами профилактики энтеровирусной инфекции, в том числе серозного менингита, стоит ознакомится. По информации ДСЭК Алматы они следующие:

для питья использовать только кипячёную или бутилированную воду;

мыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щётки и последующим ополаскиванием кипятком;

во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

в летний сезон: купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

в период подъёма заболеваемости воздержаться от посещения бассейнов, аквапарков и купания в открытых водоёмах;

не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах;

регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку;

не направлять в ясли-сад и школу больных детей.

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