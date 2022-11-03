Зачем школьникам планшеты и что будет с учебниками, объяснили в Минпросвещения

Родители казахстанских школьников неоднократно поднимали вопрос тяжёлых рюкзаков школьников. Решить этот вопрос поручил президент Казахстана.

В итоге правительство приняло решение — обеспечить школьников планшетами с 2023 года, тем самым «разгрузить» детей. Родители оказались недовольны таким решением и подвергли критике решение правительства и министерства просвещения страны.

Минпросвещения РК опубликовало официальный комментарий по этому поводу, передает informburo.kz

«Планшеты дополнят, а не заменят традиционные учебники, дадут дополнительные возможности для обучения и помогут решить проблему тяжёлых ранцев. Дети по-прежнему будут получать печатные учебники, а на планшетах установят электронные дневники, учебники и цифровые образовательные ресурсы», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, дети смогут оставлять печатные учебники в школе, а дома работать на планшетах. Если школьнику не хочется или неудобно использовать планшет, он будет вправе от этого отказаться и пользоваться традиционными учебниками и компьютером.

«Для регионов со слабым покрытием интернета будет предусмотрена возможность офлайн-использования планшетов с заранее загруженным контентом. Планшеты – дополнительный ресурс для обучения, а выбор остаётся за родителями и школьниками», – резюмировали в министерстве.

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