«Захвата нашего бизнеса не было» — заявление предпринимателей Костаная

Предприниматели, торгующие в павильонах по улице Складская, 8 записали обращение к Президенту РК.

Предприниматели обратились после заявления хозяйки павильона Кульшат Кармановой, которая заявила, что якобы были нарушены права предпринимателей и имело место быть бездействие местных властей.

Позже заявление прокомментировали в акимате Костаная.

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