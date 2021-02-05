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  3. «Захвата нашего бизнеса не было» — заявление предпринимателей Костаная

«Захвата нашего бизнеса не было» — заявление предпринимателей Костаная

Кадр из видео

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Предприниматели, торгующие в павильонах по улице Складская, 8 записали обращение к Президенту РК. 

Предприниматели обратились после заявления хозяйки павильона Кульшат Кармановой, которая заявила, что якобы были нарушены права предпринимателей и имело место быть бездействие местных властей.

Позже заявление прокомментировали в акимате Костаная.

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