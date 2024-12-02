С начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей.

Детский омбудсмен Динара Закиева отреагировала на трагедию в Акмолинской области, где в пожаре погибли двое детей. По её данным, с начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев дети находились дома одни, сообщает informburo.kz

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«Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством», – отметила Закиева.

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