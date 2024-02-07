Закрыли трассы в Костанайской области

В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель), принято решение о закрытии движения для всех видов автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования Костанайской области областного значения с 09:30 часов 7 февраля 2024 года.

Койбагар-Карасу-Севастопольский 0-106 км

1. Узунколь-Сарыколь 0-79 км;

2. Сарыколь –Б. Дубравы 0-56 км.

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7 февраля с 7-30 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области:

1. «Карасу-Б. Чураковка» 0-114 км;

2. «Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка» 0-106 км;

3. «Аулиеколь — Диевка — Косагал – Раздольное» 0 – 130 км;

4. «Караменды-Раздольное-Аралколь» 0-128 км;

5. «Аркалык-Торгай» 0-288 км.

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